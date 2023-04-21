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Три самолета Azur air до Антальи так и не покинут Пулково 21 апреля

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© Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

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В петербургском аэропорту 21 апреля на вылет отменили сразу шесть рейсов, три из которых должна была выполнить авиакомпания "Azur air". Еще столько же самолетов перевезут граждан до конечного пункта назначения с задержкой.

По данным Пулково, в пятницу не состоится вылет воздушного судна в Анталью от "Azur air". Рейсы были запланированы на 03:05, 07:05 и 07:30. Также не выполнят полет самолеты в Ереван и Куляб от перевозчиков "Shirak Avia" и "Уральские Авиалинии" соответственно.

Кроме того, пассажиры еще как минимум шести рейсов отправятся в путешествие с задержкой. В частности, это касается граждан, которые отправятся в Сочи на самолете "Победы", - вылет перенесли с 08:05 на 10:00. 

В 10:30 вместо 09:20 покинет Пулково воздушное судно "Smartavia" до Самары. От того же перевозчика самолет до Волгограда вылетит из Петербурга в 11 утра вместо 10:20. В Нижнекамск "Победа" перевезет пассажиров в 11:15 вместо 10:40, а в Самару самолет "Smartavia" вылетит в 16:25 вместо 15:20.

На 08:00 утра последним задержанным рейсом в расписании Пулково указано направление "Петербург — Архангельск" на 21:15, время вылета которого изменилось на 22:20. Остальные рейсы пока планируют осуществить без изменений.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что накануне из-за протечки топлива пассажиров самолета, который должен был вылететь в Нарьян-Мар, задержались в Петербурге. 

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