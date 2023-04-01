В Пулково 1 апреля самолеты в Анталью и во Владикавказ вылетят позже запланированного изначально времени

В первый день апреля из воздушной гавани Северной столицы несколько самолетов вылетят позже времени, указанного в расписании изначально. Также есть несколько направлений, прибытие и отправление по которым не будут осуществлены вовсе.

По данным сайта Пулково, почти на час задержат вылет воздушного судна во Владикавказ. За перевозку пассажиров отвечает авиакомпания "Победа". Самолет покинет Петербург в 10:50 вместо 10:05.

Также изменили время отправления по маршруту "Санкт-Петербург — Анталья". Воздушное судно Turkish Airlines вылетит из Культурной столицы в 13:00 вместо 12:40.

Самолеты "Ямал" из Самарканда на вылет (21:00 по мск.) и прилет (19:30 по мск.) 1 апреля в Пулково вовсе отменили. Кроме того, в 08:45 на территорию Петербурга так и не прибудет воздушное судно из Норильска от NordStar Airlines.

Все остальные авиарейсы в субботу планируют отправить и принять согласно расписанию. Об изменениях в течение дня можно узнать на сайте петербургского аэропорта.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Пулково начали подготавливать к летнему сезону. Специалисты приведут в порядок технику, взлетно-посадочные полосы, места стоянок самолетов, а также инженерные системы и перроны.