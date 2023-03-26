Специалисты подготавливают петербургский аэропорт к летнему сезону

Петербургский аэропорт начали подготавливать к летнему сезону. Специалисты проверят и приведут в порядок технику, взлетно-посадочные полосы, места стоянок самолетов, а также инженерные системы и перроны.

О запуске процесса подготовки Пулково к лету рассказали в пресс-службе воздушной гавани Северной столицы. На весенне-летнюю навигацию аэропорт переходит с воскресенья, 26 марта.

Отмечается, что в летний период будут работать около 170 единиц специальной техники и средств механизации. За тем, в каком состоянии находится аэродром, будут наблюдать вакуумно-подметальные машины, механизмы для скоростной очистки аэродромных покрытий, а также техника для замера коэффициента сцепления.

На перронах будут работать тягачи, погрузчики, техника для заправки самолетов, пассажирские трапы и перронные автобусы. Кроме того, отдельное внимание посветят обучению и аттестации работников аэропорта. Уточняется, что сейчас 4 сотни водителей проходят сезонную подготовку, а также тренируются аварийно-спасательной команды.

В пресс-службе Пулково напомнили, что весенне-летний сезон характеризуется увеличением пассажиропотока и количества взлетно-посадочных операций.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что шесть самолетов авиакомпаний "Россия", "Икар" и "Северный Ветер" покинут петербургский аэропорт 26 марта позже запланированного времени, при этом отправление еще одного воздушного судна отменили вовсе.