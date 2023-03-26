  • 26 Март 2023
USD 25.03.2023 76.4479 0.1407
USD ММВБ 00:05 76.5567  
EUR 25.03.2023 82.3923 -0.7529
EUR ММВБ 00:05 83.2958  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В расписании петербургского аэропорта 26 марта один отмененный и шесть задержанных рейсов

Автор:


© Фото: baltphoto/Андрей Пронин

Темы дня

Сразу шесть самолетов покинут Пулково 26 марта позже запланированного времени, при этом отправление еще одного воздушного судна вовсе отменили.

Согласно информации, представленной на сайте Пулково, в воскресенье, 26 марта, отменили на вылет самолета S7 до Москвы. Он должен был покинуть Петербург в 12:10 дня. 

Также позже запланированного отправятся в путь из Северной столицы сразу шесть самолетов. Первым время сдвинулось у рейса "Петербург - Оренбург" - с 0:25 на 08:00. Следом передвинулось время отправления воздушного судна в Иваново - с 07:55 утра на 09:00. Самолет в Казань теперь отправится не 08:30, а в 10:50, в Стамбул - не в 10:10, а в 10:45.

Также поменяли время отправления самолета в Уфу - с 13:00 на 14:44, а также в Кемерово - с 19:00 на 22:45 ночи. За перевозку пассажиров задержанных рейсов в этот раз отвечают авиакомпании "Россия", "Икар" и "Северный Ветер".

Остальные рейсы, согласно-онлайн-табло Пулково, вылетят из Петербурга по расписанию. 

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что вылет самолета из Петербурга в Ижевск несколько дней назад задержали более чем на два часа. 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.23
    Покупка навесных шкафчиков: особенности, преимущества решения
    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram