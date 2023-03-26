В расписании петербургского аэропорта 26 марта один отмененный и шесть задержанных рейсов

Сразу шесть самолетов покинут Пулково 26 марта позже запланированного времени, при этом отправление еще одного воздушного судна вовсе отменили.

Согласно информации, представленной на сайте Пулково, в воскресенье, 26 марта, отменили на вылет самолета S7 до Москвы. Он должен был покинуть Петербург в 12:10 дня.

Также позже запланированного отправятся в путь из Северной столицы сразу шесть самолетов. Первым время сдвинулось у рейса "Петербург - Оренбург" - с 0:25 на 08:00. Следом передвинулось время отправления воздушного судна в Иваново - с 07:55 утра на 09:00. Самолет в Казань теперь отправится не 08:30, а в 10:50, в Стамбул - не в 10:10, а в 10:45.

Также поменяли время отправления самолета в Уфу - с 13:00 на 14:44, а также в Кемерово - с 19:00 на 22:45 ночи. За перевозку пассажиров задержанных рейсов в этот раз отвечают авиакомпании "Россия", "Икар" и "Северный Ветер".

Остальные рейсы, согласно-онлайн-табло Пулково, вылетят из Петербурга по расписанию.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что вылет самолета из Петербурга в Ижевск несколько дней назад задержали более чем на два часа.