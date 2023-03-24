Вылет самолета из Северной столицы в Ижевск задержат в пятницу более чем на два часа

В пятницу из Санкт-Петербурга один самолет вылетит позже запланированного времени более чем на два часа. Изменения пока коснулись только одного авиарейса.

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани Северной столицы, более чем на два часа в Пулково 24 марта задержат самолет авиакомпании "Ижавиа". Изначально его планировали отправить в 08:50, но теперь самолет покинет города на Неве в 11:00 по московскому времени.

Остальные рейсы на прилет и вылет планируется выполнить по расписанию. Обо всех отмененных и перенесенных самолетах можно в течение дня узнавать на сайте петербургского аэропорта.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что на территории Пулково появится новая посадочная галерея. Петербургский аэропорт уже объявил конкурс по выбору технического заказчика.