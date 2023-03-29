Три самолета "Победы" 29 марта покинут Петербург несколько позже, чем планировали

В среду, 29 марта, три самолета покинут Северную столицу несколько позже запланированного, при этом, еще один авиарейс не будет осуществлен вовсе.

Согласно онлайн-табло Пулково, около двух часов ночи так и не вылетел самолет в Анталью авиакомпании Southwind Airlines. Также на более позднее время перенесли вылет еще три авиарейсов.

Речь идет о самолетах авиакомпании "Победа". Так, воздушное судно в Ставрополь отправится в 08:40 вместо 07:55, пассажиры, собирающиеся в Сочи, покинут город на Неве в 09:05 вместо 08:00, а в Нижнекамск 29 марта самолет отправится в 11:30 вместо 10:40.

Остальные рейсы в среду планируется выполнить по расписанию. Обо всех изменениях можно узнать на сайте воздушной гавани Северной столицы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге начали подготавливать аэропорт к летнему сезону. В ходе мероприятий специалисты проверят и приведут в порядок технику, взлетно-посадочные полосы, места стоянок самолетов, а также инженерные системы и перроны.