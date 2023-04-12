Четыре воздушных судна так и не покинут петербургский аэропорт 12 апреля

В среду, 12 апреля, несколько самолетов на вылет отменили в петербургском аэропорту Пулково. Остальные рейсы планируют выполнить по расписанию.

Согласно данным воздушной гавани Северной столицы, 12 апреля не осуществят перелет по четырем направлениям, одно из которых было запланировано еще на 00:30 ночи. Тогда не состоялся рейс авиакомпании "Россия" в Уфу.

Следующие отмененные самолеты не отправятся в Даламан (12:10 по мск.) от Corendon Airlines и в Анталью (14:10 по мск.) от той же авиакомпании. Пока последним на сегодня отмененным рейсом станет отправление воздушного судна в Самару (17:45 по мск.). За перелет пассажиров должна была отвечать "Победа".

Остальные самолеты планируют выпустить из Пулково по расписанию. О возможных изменениях в течение можно узнать на сайте петербургского аэропорта.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что специалисты Европейской организации по безопасности воздушной навигации рассказали о закрытии воздушного пространства России для перелетов в европейские страны. Ограничения продлятся до 2029 года.