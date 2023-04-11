  • 11 Апрель 2023
USD 12.04.2023 82.1799 +0.4358
USD ММВБ 19:15 81.9769  
EUR 12.04.2023 89.7271 +0.5534
EUR ММВБ 19:15 89.5716  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Эксперты рассказали, что российские самолеты смогут отправиться в Европу только в 2029 году

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

Воздушное пространство России будет закрыто для перелетов в европейские страны до 2029 года. Таким прогнозом поделились специалисты Европейской организации по безопасности воздушной навигации.

Эксперты отметили, что сократилось число полетов через территорию Северной Европы из Азии, вместо этого было принято решение перенаправить маршруты через Юго-Восточные страны. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, эксперт считают, что авиационные перевозки продолжают восстанавливаться после пандемии коронавирусной инфекции.

Напомним, что, согласно решению Евросоюза, европейское воздушное пространство стало недоступно для российских авиалиний в феврале 2022 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в субботу несколько рейсов по международным направлениям отправятся из Пулково позже. Также среди задержанных рейсов есть одно воздушное судно, запланировавшее перелет по России.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.23
    Покупка навесных шкафчиков: особенности, преимущества решения
    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram