Эксперты рассказали, что российские самолеты смогут отправиться в Европу только в 2029 году

Воздушное пространство России будет закрыто для перелетов в европейские страны до 2029 года. Таким прогнозом поделились специалисты Европейской организации по безопасности воздушной навигации.

Эксперты отметили, что сократилось число полетов через территорию Северной Европы из Азии, вместо этого было принято решение перенаправить маршруты через Юго-Восточные страны. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, эксперт считают, что авиационные перевозки продолжают восстанавливаться после пандемии коронавирусной инфекции.

Напомним, что, согласно решению Евросоюза, европейское воздушное пространство стало недоступно для российских авиалиний в феврале 2022 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в субботу несколько рейсов по международным направлениям отправятся из Пулково позже. Также среди задержанных рейсов есть одно воздушное судно, запланировавшее перелет по России.