В Пулково 8 апреля три самолета отправятся по новому времени

В субботу несколько рейсов по международным направлениям отправятся из Пулково позже. Также среди задержанных рейсов есть одно воздушное судно, запланировавшее перелет по России.

Согласно данным, представленным на сайте Пулково, 8 апреля более чем на час задержат отправление самолетов в Шарм-Эль-Шейх, Ереван и Саранск. Так, время последнего перенесли с 18:05 на 19:30. За перевозку пассажиров отвечает авиакомпания "Икар".

Воздушное судно AlMasria Universal Airlines отправится из Пулково в Шарм-Эль-Шейх около 16:25 вместо 15:25, а самолет в Ереван от FlyOne Armenia - в 19:15 вместо 16:30.

Пока больше изменений в расписании Пулково не предвидится. В течение дня их можно отслеживать на сайте воздушной гавани Северной столицы.

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