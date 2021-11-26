В Комздраве не назвали количество смертей от коронавируса среди привитых петербуржцев

В петербургском комитете по здравоохранению не стали раскрывать данные о смертности среди привитых от коронавируса горожан. Как сообщает «Фонтанка», в ведомстве не ведут сбор данных о том, как переносят коронавирус привитые и не привитые пациенты петербургских стационаров.

Новую выгрузку данных, как пояснили в комитете по здравоохранению, получить невозможно из-за технических сложностей. Журналистам посоветовали обратиться в Росстат, так как он занимается официальным статистическим учётом демографических показателей в РФ.

Данные по трем больницам, которые в комздраве опубликовали ранее, были собраны для принятия управленческих решений. В ведомстве подчеркнули, что по этим цифрам необходим ретроспективный анализ и верификация.