За сутки коронавирус диагностировали у 257 петербуржцев

В Петербурге за прошедшие сутки, 28 мая, в официальную статистику вошли 257 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные опубликовал оперативный штаб.
Суточная заболеваемость продолжает уменьшаться. Днем ранее сообщалось о 273 случаях заражения. Всего с начала пандемии в Петербурге выявили 1 528 999 случаев коронавируса.
Госпитализация за сутки потребовалась 64 пациентам с подтвержденным диагнозом коронавирус. Накануне в больницы увезли 100 человек. Выписали за сутки 72 петербуржцев.
Суточная смертность от коронавируса в Северной столице составила 12 случаев. С начала пандемии болезнь унесла жизни 33 815 петербуржцев.
Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Билл Гейтс пообещал миру новую пандемию в течение 20 лет.