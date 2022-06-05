248 человек заболели коронавирусом в Петербурге за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки, 4 июня, в официальную статистику по коронавирусу вошли 248 новых случаев заболевания. Такие данные опубликовал оперативный штаб.

Суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в Петербурге продолжает постепенно снижаться. Днем ранее сообщалось о 263 заболевших. Всего за время пандемии в Северной столице зарегистрировали 1 530 898 случаев коронавируса.

60 петербуржцев с подтвержденным диагнозом коронавирус госпитализировали за сутки. Днем ранее в больницы отправились 83 горожанина в данным диагнозом. Выписали по выздоровлению 198 человек за сутки.

Суточная смертность от коронавируса в Петербурге составила 12 случаев. Всего за время пандемии от болезни и её последствий скончались 33 890 человек.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что 4 июня Петербург стал вторым по суточной заболеваемости коронавирусом среди российских регионов.