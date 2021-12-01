Петербургский ЗакС не разрешил очные слушания по градостроительным вопросам

Очные слушания по градостроительным вопросам в Законодательном собрании Петербурга перенесли на конец 2022 года. Об этом 1 декабря сообщает «КП-Петербург».

Против решения удаленного режима выступили несколько парламентариев, однако их поправки не были рассмотрены.

«Законопроект приняли во втором чтении. Депутат Вишневский настаивал на том, чтобы продолжить личные встречи, но с соблюдением ковидных ограничений», — пишут журналисты.

Речь зашла и о сомнительных моментах в новом Генеральном плане развития города: переводе пляжных зон в зону отдыха, досуга, развлечений, туризма, развлечений, гостиниц, пансионатов, дачного фонда и спорта.