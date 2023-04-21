Более 12 млн рублей из городского бюджета выделили 35 пострадавшим в теракте на Университетской набережной

После теракта в петербургском кафе пострадавшие получили единовременную выплату. На эти цели из городского бюджета направили более 12 миллионов рублей.

В пресс-службе Комитета по социальной политике сообщили, что компенсацию выделили 35 пострадавшим, из которых 14 человек получили тяжелые травмы, еще один — средние, а у остальных диагностировали повреждения легкой степени тяжести.

Отмечается, что в случае тяжелых травм пострадавшим выделяли по 500 тысяч рублей, а при легких - 250 тысяч рублей. В общей сложности из городского бюджета в качестве компенсации гражданам направили 12,5 миллионов рублей. Уточняется, что деньги отправили на счет каждого пострадавшего, обратившегося за помощью к медикам и отправившегося в медицинское учреждение.

Напомним, что взрыв в кафе на Университетской набережной прогремел вечером 2 апреля в ходе творческого вечера военного корреспондента Владлена Татарского. Мужчина погиб, а еще 40 человек получили ранения. По версии следствия, взрывчатку в статуэтке пронесла Дарья Трепова.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что обвиняемая в теракте выбрала сотрудничество со следствием. До этого девушку арестовали на два месяца.