Петербургские власти выбрали компанию по организации стендов на ПМЭФ и саммит Россия — Африка

В Санкт-Петербурге выбрали компанию, которая займется организацией экспозиции и проведением мероприятий в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и саммита Россия — Африка. Сумма контракт составила 100,7 млн рублей.

В Петербурге определился победитель конкурса по организации экспозиции и проведению мероприятий в рамках ПМЭФ и саммита Россия — Африка. Организацией стендов займется компания компания ООО «Лира». Соответствующие данные были размещены на портале госзакупок.

Отметим, что заказчиком выступил комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. Сумма контракта в итоге составила 100,7 млн рублей. Начальная стоимость сделки оценивалась в 134,1 млн рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что президент Уганды Йовери Кагута Мусевени подтвердил свое присутствие на саммите Россия — Африка, который проведут на территории Северной столицы в июле 2023 года.