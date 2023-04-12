Лидер эсеров Сергей Миронов посетил северный намыв, но с местными жителям встретиться «забыл»

На намывные территории с визитом приехал лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Однако местных жителей на это мероприятие, кажется, так и не позвали. По мнению петербуржцев, такое выезд отчасти напомнил пиар-компанию.

Примечательно, что о прибытии главного эсера России на северный намыв в Петербурге рассказали за день до дня X. В среду, 12 апреля, на просторах интернета появились и фотосвидетелсьтва визита Миронова на намыв. Он стоял в окружении полутора десятков человек.

Вероятно, с политиком встретились в подавляющем своем большинстве журналисты, но вот местных жителей предупредить о встрече с лидером эсеров, кажется, забыли или не захотели, сообщает «МК в Питере».

Горожане активно высказали свое мнение на этот счет в Сети, отметив, что депутат в очередной раз приехал, судя по всему, «пиариться». Впрочем, отношения Миронова с намывными территориями уже давно не такие простые, как может показаться.

Напомним, что еще 10 лет назад, когда нынешний лидер эсеров стоял во главе Совета Федерации, верхняя палата парламента разрешила расширять территории Петербурга, создавая намывы, но уже через несколько лет эсеры организовали форум против этой инициативы, говоря, что если бы Миронов был за намывы, они бы против них не протестовали.

Сейчас ситуация тоже двоякая. Миронов, с одной стороны, вроде поддерживает петербуржцев, которые выступают против намыва, но с другой – есть жалобы, что таких горожан на встречу с политиком не позвали.

По одной из версий, озвученных пользователями «Вконтакте» в комментариях под новостью о визите Миронова, мероприятие действительно стало пиар-акцией. Один из петербуржцев отметил, что Миронов, возможно, не очень хорошо знаком с актуальной повесткой города на Неве, так как последние годы живет в Москве.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцам показали развитие намывных территорий.