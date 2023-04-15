В Петербурге депутаты разработали закон о полном запрете курения

В Санкт-Петербурге депутаты Законодательного собрания разработали законопроект о запрете курения в РФ. Однако полного запрета, согласно планам парламентариев, удастся достичь лишь ближе к концу 21 века.

В Северной столице многие жители и депутаты обеспокоены вопросом вреда от курения. Так, парламентарии Петербурга разработали законопроект с целью добиться полного запрета потребления и производства табака в РФ. Об этом сообщает Neva.Today.

Отметим, что в документе говорится о тотальном запрете табака в Российской Федерации с 2088 года. Разработкой законопроекта занималась комиссия по организации публичной власти и комиссия по социальной политике ЗакСа.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в России депутаты Госдумы в третьем и окончательном чтении приняли проект о создании единого реестра военнообязанных. Согласно законопроекту, появятся электронные повестки, дублирующие бумажные.