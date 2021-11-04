Петербургская больница Филатова приняла в октября более 300 детей с COVID-19

Детская клиническая больница № 5 имени Н. Ф. Филатова в Петербурге приняла за октябрь более 300 детей с коронавирусом. Об этом 4 ноября сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на комитет по здравоохранению.

Отмечается, что в 84 % коронавирусная инфекция протекала у детей как обычая ОРВИ. 15% поступили в стационар с пневмонией, а 3-4% оказались в палате реанимации. Также были зафиксированы случаи развития COVID-индуцированного мультисистемного воспалительного синдрома.

В настоящее время, для лечения детей с COVID-19, в больнице Филатова развернуто 362 коек — из них остаются свободными 71. Кроме того, еще 15 мест имеется в Педиатрическом университете.