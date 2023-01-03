Заслуженный врач России назвал лучший момент ушедшего года

Минувший, 2022 год, запомнился российским врачам преимущественно борьбой с коронавирусом. Однако, в сравнении с 2021 годом ситуация значительно улучшилась, что не может не радовать.

Главный врач МУЗ "Воскресенская районная больница № 2", заслуженный врач Российской Федерации из Воскресенска Юрий Райхман рассказал телеканалу "360", что в ушедшем году для него оказалось самым лучшим и запоминающимся. По словам специалиста, лучшее время - это конец февраля, ведь именно тогда волна заболеваемости COVID-19 резко полшла на спад. Госпитализаций стало значительно меньше - этого россияские врачи ждали целых два года.

Эксперт подчеркнул, что в 2022 году его вдохновляли успехи детей и внуков, однако на работе оставаться было все труднее в силу возраста. Несмотря на то, что с работы можно уже было спокойно уходить, Юрий Райхман остался из-за длительных просьб коллектива.

Главная мотивация и поддержка для врача на протяжении всего 2022 года оставалась в семье. Именно ради нее, по мнению специалиста, появляется желание достигать успехов и вершин.