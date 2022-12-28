Губернатор во время прямой линии с петербуржцами обсудил ряд важных вопросов

В Петербурге прошла традиционная ежегодная встреча губернатора Александра Беглова с горожанами в онлайн-формате. Во время прямой линии был затронут ряд важных вопросов.

Во время прямой линии жители Северной столицы обсудили с главой города ряд важных вопросов. Например, петербуржцам рассказали, что помощь обманутым дольщикам будет оказана в 2023 году. О том, что трансляция пройдет 10 декабря сообщал телеканал “Санкт-Петербург”.

Кроме того, жители и гости Северной столицы узнали, что детям мобилизованным полагается выплата в размере десяти тысяч рублей в качестве подарка к Новому году.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Северной столице несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса и санкциями удалось добиться определенных успехов в уходящем году. Одним из главных результатов стало пополнение городской казны на 1 триллион рублей.