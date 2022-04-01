Почти 18 тысяч заявлений в первые классы подали за ночь в Петербурге

В Петербурге этой ночью стартовала кампания по зачислению детей в первые классы. К утру через сайт "Госуслуг" было подано почти 18 тысяч заявлений. Об этом сообщили в комитете по образованию.

По информации ведомства, к 11:00 подали уже 23 946 заявлений. Из них 2 072 через МФЦ, через сайт госуслуг 9684 заявлений, а через федеральный сайт госуслуг 12 190.

Напомним, что с 1 апреля о 30 июня принимают заявления от федеральных и региональных льготников, а также от семей, которые проживают на закрепленной за школой территорией. Не по месту жительства записать ребенка в первый класс можно будет с 6 июля по 5 сентября. Всего в этом году в первые классы в Петербурге пойдут 67 тысяч ребят.