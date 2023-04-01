Петербуржцы в первый день приемной кампании подали примерно 30 тысяч заявлений на зачисление детей в первый класс

С пятницы на субботу в Северной столице стартовала приемная кампания по зачислению детей в первый класс. Только за первый день петербургские родители подали 30 тысяч заявлений.

В пресс-службе Комитета по информатизации сообщили, что электронная форма записи в первый класс стала доступна петербуржцам в полночь, а уже к часу дня было подано более 24 тысяч заявлений через Сеть. Также к половине десятого утра горожан начали принимать центры "Мои документы", где за три с половиной часа было обработано 3 тысячи заявок.

Первый этап приема заявлений от родителей детей, имеющих льготы, а также тех, кто проживает в том же районе, где находится школа, продлится до 30 июня. Второй этап пройдет с 6 июля до 5 сентября. В это время родители смогут подать заявления в любые школы района, при этом наличие льгот или место жительства учитываться не будут.

Уточняется, что способ подачи заявления никак не влияет на принятие решения о зачислении ребенка в первый класс. Также горожанам напомнили, что в этом году на каждую школу необходимо направить отдельное заявление.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на территории Санкт-Петербурга к началу нового учебного года могут открыться 17 новых школ.