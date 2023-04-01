Абитуриентам предоставят еще две тысячи бюджетных мест в петербургских колледжах

В 2023 году колледжи Петербурга смогут предложить на две тысячи бюджетных мест больше, чем в прошлом. При этом из общего количества 500 мест откроют в колледжах при вузах.

В ходе прямой линии вице-губернатор Ирина Потехина отметила, что количество высококвалифицированных работников в Петербурге желательно увеличить в четыре раза. В связи с этим бюджетные места для колледжей теперь решили выделять при вузах. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Уточняется, что благодаря этой инициативе появятся дополнительные площади и опытный преподавательский состав. По словам Потехиной, таким образом, в 2023 году количество бюджетных мест в колледжах за счет вузов вырастет на 500 единиц.

При этом для учащихся, которые хотят посвятить жизнь техническим рабочим специальностям, в городе создаются соответствующие условия. В частности, речь идет о программе 11-месячного обучения выпускников старшей школы по тем специальностям, на которые длительное обучение не требуется. Так, на работу молодые люди смогут пройти сразу после окончания программы.

Также для устранения кадрового дефицита в Петербурге занялись проектированием "супер-колледжа" на 50 тысяч "квадратов". Заведение, которое может распахнуть свои двери в 2026 году, хотят построить в Парголово.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге стартовала приемная кампания по зачислению детей в первые классы. За первый день было подано около 30 тысяч заявлений.