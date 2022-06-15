У станции метро «Проспект Большевиков» прохожие наткнулись на труп человека

В Невском районе прохожие наткнулись на труп. Следователи выясняют подробности произошедшего.

В Петербурге 15 июня в 11 утра выходящие со станции метро «Проспект Большевиков» прохожие сделали страшную находку. На Союзном проспекте лежало тело неизвестного человека. Оно было накрыто простыней, об этом сообщают в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург в соцсети Вконтакте.

Рядом стоит машина Следственного комитета, сотрудники ведомства работают на месте происшествия. Сейчас им предстоит узнать личность погибшего и обстоятельства его смерти.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" сообщал о том, что у моста на Малой Балканской нашли скелетированный труп.