Возбудили уголовное дело по факту убийства петербурженкой новорожденного ребенка, тело которого было выкинуто на помойку

В Невском районе девушка родила в квартире ребенка, после чего оставила младенца на балконе. В последствии новорожденный скончался. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга, было установлено, что утром 14 марта женщина родила в квартире в одном из домов на улице Антонова-Овсеенко. После этого новоиспеченная мать не стала обращаться за медицинской помощью и оставила младенца на балконе, где он скончался.

Далее женщина поместила труп своего ребенка в пакет и выкинула в мусорный контейнер.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). В данный момент дело расследуется.

Прокуратура Невского района поставила на контроль ход и результаты расследования.

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