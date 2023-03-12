В Невском районе женщина привела собаку с прогулки и нашла в ванной сожителя со вспоротой грудью

В Невском районе женщина вернулась в квартиру после прогулки с собакой и обнаружила мертвого сожителя. Труп с глубокими ножевыми ранениями находился в ванной комнате.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в полицию 45-летняя гражданка обратилась 11 марта около 11 вечера. Женщина сообщила, что в ее квартире на Октябрьской набережной, 86, корпус 3 в ванной комнате с проникающим колото-резаным ранением груди лежит 44-летний неработающий сожитель. Мужчине должно было исполниться 45 буквально через пару дней.

Позже по прибытию на место специалисты обнаружили труп гражданина с ранами груди и других частей тела. По словам заявительницы, около десяти вечера она вернулась домой с работы, увидела свет в ванной и подумала, что сожитель находится там, после чего ушла гулять с собакой. Примечательно, что к моменту возвращения гражданки с работы входная дверь в квартиру на внутренний замок заперта не была. Через час, ближе к 11 вечера, гражданка вернулась домой и нашла труп мужчины в ванной.

Заявительницу задержали, опросили и отпустили под обязательство о явке. Труп направили в морг для установления причина смерти. В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что Невском районе совместное распитие спиртного привело к конфликту между мужчиной и его сожительницей, после чего последняя ударила возлюбленного в грудь ножницами.