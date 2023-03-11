В Петербурге женщина засадила ножницы в грудь сожителя после попойки

В Невском районе Петербурга совместное распитие спиртного привело к конфликту между мужчиной и его сожительницей. В результате женщина ударила возлюбленного в грудь ножницами.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 10 марта в дежурную часть поступило сообщение от мужчины, 1982 года рождения, о том, что в квартире на Русановской улице сожительница ранила его ножницами.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правопорядка обнаружили заявителя с ножевым ранением груди. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в медучреждение.

По “горячим следам” была задержана 40-летняя подозреваемая, которая в ходе конфликта. Возникшего после совместного распития алкоголя, ударила сожителя в грудь ножницами. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Калининградской области тоже один семейный конфликт закончился нанесением ножевых ранений. Как пишет “МК в Калининграде”, 23 февраля, в праздничный день, проживающий под Гвардейском 49-летний мужчина поссорился с женой и, взявшись за нож, нанес ней несколько ударов по голове. Потерпевшую госпитализировали, а ее мужа задержали.