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Под мостом на Малой Балканской нашли скелетированный труп

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© Фото: Baltphoto

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Во Фрунзенском районе Петербурга обнаружили труп. Его нашли под мостом.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, сообщение о произошедшем поступило в 112 во вторник, 24 мая. Очевидец рассказал, что под мостом напротив дома 34 по улице Малая Балканская лежит скелетированный труп.

На место происшествия направили сотрудников правоохранительных органов. Там нашли тело неизвестного, который был одет в черную безрукавку с капюшоном на молнии, черный свитер, темно-синие джинсы и черную шапку.

Труп направили в морг для установления причины смерти. Также у умершего нашли кошелек с банковскими картами, что поможет установить его личность.

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