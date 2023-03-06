В Петербурге при невыясненных обстоятельствах умерла трехмесячная девочка

В Адмиралтейском районе по неустановленным причинам умерла трехмесячная девочка у себя дома, где она проживала вместе с родителями. Причины смерти установят специалисты.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в воскресенье, 5 марта, в 05:24 в дежурную часть поступило сообщение от службы скорой помощи о том, что в квартире дома на Невском проспекте без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп девочки, родившейся в ноябре прошлого года.

Причины гибели младенца установят в морге. Семья ребенка полная – 23-летяя мать и 25-летний отец. Родители не учете не состоят.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Колпино после посещения врача скончался полуторамесячный ребенок. У него были подозрения на пневмонию. Мать ребенка, медсестра, отправилась на плановый осмотр к педиатору. Специалист заподозорил у мальчика пневманию и отправил его с матерью домой, дожидаться госпитализации. Однако дома ребенку стало плохо и он перестал дышать.