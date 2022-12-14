В Колпино младенец с подозрением на пневмонию скончался после приема у педиатра

В Колпинском районе Санкт-Петербурга умер полуторамесячный ребенок. Причина смерти не установлена. Известно, что перед трагедией он находился на осмотре у врача, где у него нашли подозрение на пневмонию.

Во вторник, 13 декабря, в полицию поступила информация о том, что в одной из квартир в Колпино умер полуторамесячный мальчик. Врач заподозрил у него пневмонию. Об этом сообщает Neva.Today.

Мать ребенка, работающая медсестрой, рассказала, что в день трагедии находилась с сыном на плановом осмотре у педиатра. Специалист заподозрил у младенца пневмонию. В связи с этим он принял решение отправить их домой, чтобы они дожидались госпитализации.

Отмечается, что в какой-то момент мальчику стало плохо и он перестал дышать. Женщина пыталась реанимировать сына и вызвать скорую помощь, однако им не удалось спасти мальчика.