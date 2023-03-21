Женщина, рассказавшая о жестоком избиении сожителя, умерла в квартире на Дрезденской

В Выборгском районе перед смертью женщина успела рассказать очевидцу о жестоком избиении. По словам гражданки, серьезные травмы на ее теле оставил сожитель. Затем пострадавшая скончалась в чужой квартире на улице Дрезденская.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в полицию о погибшей женщине 20 марта сообщил представитель благотворительной организации. Мужчина знал только имя женщины и объяснил, что примерно около 11 часов вечера 19 марта он встретился с пострадавшей у метро "Звездная". К тому моменту на ее теле уже были серьезные травмы, и она объяснила, что это дело рук ее сожителя. Затем пострадавшая скончалась в квартире мужчины на Дрезденской улице, 4, корпус 1.

Когда специалисты прибыли на место, они обнаружили труп неизвестной женщины 50-55 лет с гематомой на подбородке, правом и левом предплечьях, а также в области грудной клетки с двух сторон. Тело направили в морг для установления причины смерти.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Данные сожителя гражданки и ее личность устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Невском районе женщина умерла спустя несколько дней после того, как получил сильный удар по спине от сожителя.