В Ленобласти задержали разбойника, требовавшего от продавщицы табачной лавки деньги с ножом в руках

В Тихвинском районе Ленобласти задержали мужчина, который с ножом в руках требовал от продавщицы табачной лавки деньги.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, вечером в воскресенье, 26 марта, в полицию поступило сообщение от 40-летнего администратора магазина о том, что в пол седьмого вечера в торговый зал вошел неизвестный и, угрожая ножом, стал требовать от 26-летней продавщицы табачных изделий деньги.

Забрав из денежного ящика 1700 рублей, злодей скрылся. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Спустя несколько часов разбойник был задержан стражами порядка. Сейчас ему избирают меру пресечения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге двое злодеев требывли от горожанина возвращение долга, подставив нож к горлу.