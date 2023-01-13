Трое разбойников с обрезом совершили налет на ювелирку на Большой Московской

В Центральном районе Петербурга неизвестные совершили налет на ювелирный магазин вооружившись обрезом. Правоохранители ищут злодеев.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в четверг, 12 января, в 18:59 в дежурную часть поступило сообщение от работника ювелирного магазина на улице Большая Московская о том, что в помещение магазина ворвались трое неизвестных и, угрожая предметом, похожим на обрез ружья, разбили витрину откуда забрали ювелирные украшения.

Материальный ущерб устанавливается. Сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по части 2 статье 162 УК РФ (разбой). Злоумышленников разыскивают.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Кингисеппском районе Ленобласти рецидивист напал на женщину и, распылив ей в лицо газовый баллончик, отобрал сумку в который находился мобильный телефон и деньги. Сума ущерба составила 24 519 рублей.