В Невском районе два разбойника в машине приставили петербуржцу к горлу нож и сняли с карты 70 тысяч рублей под видом долга

После звонка неизвестной житель Невского района подсел в незнакомую машину, где на него с ножом напали два злоумышленника, потребовавшие вернуть долг.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, пострадавший проживает на Искровском проспекте, недалеко от места инцидента. В полицию 23-летний петербуржец обратился 25 марта около половины шестого утра и рассказал, что накануне ему звонила неизвестная, направившая его ко второму дому, куда позже подъехала машина.

Граждан сел в автомобиль, а затем к нему подсели два злоумышленника, приставившие к его горлу нож. Они требовали вернуть долг, который мужчина якобы должен одному из знакомых злоумышленников. Под угрозами у пострадавшего забрали банковскую карту, с которой неизвестный снял денежные средства в сумме 70 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". В настоящее время преступников разыскивают. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Кировском районе группу молодых людей задержали после разбойного нападения с игрушечным пистолетом на 20-летнего петербуржца.