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В Кировском районе задержали группу молодых людей после разбойного нападения с игрушечным пистолетом на петербуржца

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© Фото: Pxhere

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Правоохранители Кировского района задержали группу молодых людей, которых подозревают в разбойном нападении на местного жителя. По версии следствия, злоумышленники ворвались к петербуржцы в квартиру и под угрозой игрушечного пистолета убедили перевести на указанные счета внушительную сумму.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, нападению подвергся 20-летний гражданин, проживающий в доме на улице Зины Портновой. Молодой человек рассказал, что около девяти вечера 13 марта в нему пришли неизвестные. После этого они с применением силы и угрозами предметом, напоминавшем пистолет, заставили пострадавшего перевести на указанные счета 301 500 рублей.

Спустя несколько дней, 16 марта, петербуржец обратился в полицию. Вечером того же числа на Бумажной улице задержали пятерых подозреваемых молодых людей, среди которых был 17-летний гражданин Узбекистана, две петербурженки 19 и 20 лет, а также 18-летний и 17-летний молодые люди.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". У одного из задержанных был изъят игрушечный пистолет. Все пятеро молодых людей получили подписку о невыезде.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Приморском районе крайне неудачно закончился поход в гости для двух петербуржцев. Правоохранители задержали двух подозреваемых в разбое на улице Вербная, а после и на проспекте Маршала Новикова.

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