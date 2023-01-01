В Кингисеппском районе рецидивист распылил баллончик в лицо женщины и отобрал сумку с телефоном

В Кингисеппском районе Ленобласти ранее судимый мужчина напал на женщину в парадной дома и, распылив ей в лицо баллончик, отобрал личные вещи. Злодей задержан, возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 30 декабря в 22:30 в полицию поступило сообщение от 57-летней женщины, о том, что подъезде жилого дома на улице Гагарина в городе Ивангород малознакомый мужчина распылил ей в лицо перцовый баллончик и отобрал сумку, в который находился мобильный телефон и деньги. Сума ущерба составила 24 519 рублей.

Злоумышленник был задержан сотрудниками правопорядка 31 декабря. Известно, что 48-летний подозреваемый был ранее неоднократно судим.

Похищенное было изъято, возбуждено уголовное дело по части 2 статье 162 УК РФ (разбой).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Кировском районе Петербурга иногородний мужчина избил петербуржца и угрожал электрошокером, требуя отдать имущество.