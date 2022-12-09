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Разбойник с ножом украл из офиса на Сенной билеты "банка приколов" вместо денег

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© Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

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В Адмиралтейском районе Петербурга вооруженный ножом злоумышленник ворвался в офис микрофинансовой компании и забрал оттуда пачку денег, которая оказалась “куклой”.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, вечером в четверг, 8 декабря, в полицию поступило сообщение от менеджера микрофинансовой компании, расположенной на Сенной площади, о том, что в офис ворвался неизвестный, который требовал денег угрожая ножом.

Работник отдал злодею “куклу” — пачку билетов “Банка приколов”, обложенную четырьмя купюрами номиналом в тысячу рублей. После чего неизвестный преступник скрылся.

В тот же день правоохранители задержали налетчика по “горячим следам” на Лиговском проспекте. Им оказался 25-летний житель республики Коми, который пояснил, что ранее брал кредит в этой финансовой компании и таким образом хотел рассчитаться с долгами.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ленобласти были задержаны двое подозреваемых в разбойном нападении на таксиста. Злоумышленники отказались платить за поездку, а затем побили и ограбили водителя.

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