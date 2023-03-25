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В пункте выдачи заказов в ТЦ на Маршала Захарова прорвало тубу

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© Фото: pxhere

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В Красносельском районе Петербурга произошла авария с прорывом трубы в помещении пункта выдачи заказов. Хлынувшая горячая вода ошпарила сотруднику, которая получила ожог руки.

В пункте выдачи интернет-заказов в ТЦ на улице Маршала Захарова прорвало тубу вечером 24 марта, в пятницу. По словам очевидцев, ЧП произошло после того, как на батарею ногами встала уборщица. Радиатор не выдержал веса женщины и сорвался, образовав в помещении фонтан из кипятка. Об это сообщил телеканал 78.

Сообщается также, что одна из сотрудниц точки получила ожог руки, однако отказалась от медицинской помощи. На место происшествия работали спасатели.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Московском районе Петербурга из-за прорыва труб на Бассейной улице несколько авто провалились под асфальт.

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