Жители Васильевского острова остались без света до утра из-за дождя

В Санкт-Петербурге, накануне, 28 июля из-за сильного дождя в доме на Васильевском острове произошел потоп, и жители остались без электричества, а также лишились водоснабжения. Жильцам сообщили, что электричества не стоит ждать до утра

Дом, в котором произошло происшествие, находится на Наличной улице, 44/2. После 23:00 вода с потолков перестала течь.

Управляющая компания «ДомСПб», под управлением которой находится жилой дом. В УК сообщили, что по предварительной информации, в шестнадцатиэтажке произошел прорыв трубы. В итоге, были залиты 16 и 15 этажи. Также сообщается, что затоплены оказались электро- и лифтовое оборудование.