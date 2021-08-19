В Колпино во дворе автомобиль провалился под землю из-за прорыва трубы

В Санкт-Петербурге в одном из дворов Колпино легковой автомобиль частично провалился под землю. Причиной стал прорыв трубы с горячей водой. В связи с этим во дворе образовалась огромная лужа.

О происшествии сообщили в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Инцидент произошел на Заводском проспекте, 40 около 18:00. По фотографиям видно, что кроссовер Hyundai провалился передними колесами под асфальт. Территорию вокруг машины огородили.

Местные жители также сообщили, что у них в доме отключили горячую воду.

Кроме того, в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб» отметили, что после обращения аварийные бригады прибыли на место через 20 минут.