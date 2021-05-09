На Васильевском острове прорвало трубу с кипятком

В Петербурге прорвало трубу с горячей водой. Инцидент произошел в Василеостровском районе 8 мая, в субботу. Об этом сообщает пресс-служба «Теплосети Санкт-Петербурга».

Прорыв трубы на Морской набережной произошел вблизи дома № 38/2. На место прибыли сотрудники «Теплосетей» и произвели досрочный ремонт. В результате было заменено более трех метров трубопровода.

Так, с 18 часов проблема была устранена, и система отопления вернулась в штатный режим работы.

В результате прорыва кипятка пострадавших среди прохожих нет. Однако на месте происшествия расположена парковка. Так, от сбоя в работе конструкции пострадало 15 автомобилей.