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В центре Петербурга автомобиль провалился в яму с кипятком

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© Фото: Baltphoto

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В Адмиралтейском районе Петербурга в четверг, 16 июня, устраняют аварию на теплосети. В ловушку с кипятком попал автомобиль. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП. СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

Прорыв трубы с горячей водой случился около дома 7 по Большому Казачьему переулку. Легковой автомобиль хотел припарковаться в переулке, но провалился вместе с асфальтом в яму с кипятком правым передним колесом. Из горячей ловушки вызволить машину помогли пожарные, прибывшие на место происшествия. Автомобиль зацепили тросом и вытянули из ямы.

Как рассказали в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", специалисты предприятия прибыли на место инцидента и начали ликвидировать дефект. Выход воды на поверхность локализовали. Сейчас проводят дополнительную диагностику сети, по окончании начнутся ремонтные работы на поврежденном участке трубопровола. Во время ремонта потребителей не будут отключать от воды.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что у Большого драматического театра имени Товстоногова после прорыва трубы с горячей водой заменили 3,5 метра ненадежного участка сети.

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