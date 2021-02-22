В Кировском районе Петербурга прорвало трубу с горячей водой

Коммунальная авария произошла в ночь на 22 февраля. О прорыве трубы стало известно от очевидцев, которые поделились новостью в социальных сетях.

Сообщается, что прорыв трубы с горячей водой произошел на пересечении улицы Солдата Корзуна и проспекта Маршала Жукова. Кипяток задел несколько автомобилей.

По информации, предоставленной в пресс-службе «Теплосети Петербурга» сообщили, что о прорыве трубы стало известно в 03:30. На место происшествия для устранения аварии прибыли специалисты.