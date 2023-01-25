Жителей 97 домов Красносельского района почти на сутки оставили без тепла

Днем 25 яннваря жители почти ста домов Красносельского района обратили внимание на холодные батареи и пропажу горячей воды.

Отключение горячего водоснабжения произошло в среду около 12 часов. Как пояснили Санкт-Петербург.ру в управляющей компании "Строитель", причиной возникшей проблемы стала авария, произошедшая на улице Доблести недалеко от дома 7. Точную причину произошедшего не уточнили, но предположили, что виной всему мог стать прорыв трубы.

В общей сложности горячая вода пропала в 97 домах. Так, например, на 21 час проблема все еще актуально для жильцов улицы Маршала Захарова, Петергофского шоссе и улицы Маршала Казакова.

Устранить неполадки обещали к утру следующего дня, 26 января.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в декабре произошел прорыв трубы, который оставил без горячей воды и отопления жителей дома 54 на проспекте Энгельса. Специалисты приступили к работам по восстановлению по водоснабжению.