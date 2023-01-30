В Ленобласти автоледи погибла после столкновения с грузовиком

В Тихвинском районе Ленинградской области водительница иномарки выехал на “встречку”, где столкнулся с фурой. В результате аварии женщина скончалась.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, авария произошла в днем понедельник, 30 января, на 473 километре автодороги “Вологда-Новая Ладога”. Автоледи, 1979 года рождения, управляя автомобилем Renault Sandero, двигаясь в сторону Вологды, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения, где произошло столкновение с грузовиком марки Volvo.

В результате происшествия, автоледи скончалась на месте от полученных увечий. Водитель, управлявший большегрузом, не пострадал.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все детали произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Тихвинском районе Ленобласти грузовой автомобиль сбил 61-летнего пешехода. Потерпевший скончался на месте от полученных травм.