Под Петербургом большегруз насмерть сбил жителя Владимирской области

В Тихвинском районе Ленобласти грузовой автомобиль сбил 61-летнего пешехода. Мужчина погиб на месте от полученных травм.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел 26 января около шести вечера на 440 километре автодороги "Вологда-Новая Ладога". Водитель компании , торгующей материалами для строительства и ремонта, проживающий в Волхове, находился за рулем рабочего большегруза. Выполняя обгон, 42-летний мужчина совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении жителя Владимирской области. Мужчина скончался на месте.

Известно, что водитель недавно уже привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Напомним, что нарушение правил дорожного ежедневно влечет за собой печальные последствия по всей России. Так, например, 26 января в Великом Новгороде правоохранители разбирались с последствиями ДТП, произошедшем по вине пьяного водителя. В результате травмы получили все участники аварии, кроме зачинщика. Об этом пишет "МК в Великом Новгороде".

Было возбуждено уголовное дело по статье "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами"

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.