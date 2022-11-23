В Шушарах водитель грузовика вылетел при столкновении из салона и погиб

В Пушкинском районе Петербурга произошло ДТП, в котором погиб водитель грузовика. Его выкинуло из салона от удара.

Как стало известно Сантк-Петерюург.ру, 22 ноября, во вторник, в поселке Шушары на Московском шоссе 49-летний водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил съезд на правую обочину, где наехал на дерево. В результате аварии мужчину выбросило из салона грузовика.

От полученных увечий пострадавший скончался на месте происшествия. В настоящий момент по факту ДТП проводится поверка. Сотрудники полиции устанавливают все детали произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Тихвинском Ленобласти районе легковушка выехала на встречную полосу движения и столкнулась с грузовиком. В результате аварии погибли двое человек.