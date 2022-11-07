Под Петербургом в ДТП с фурой погибли два человека

В Тихвинском Ленобласти районе автоледи выехала на встречку и совершила столкновение с грузовой машиной. В результате аварии водитель и один пассажир легковушки погибли.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в воскресенье, 6 ноября, в 16:25 на 448 километре автодороги "Вологда-Новая Ладога" автомобиль Nissan под управлением девушки, 2002 года рождения, по неизвестной причине совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем с прицепом Scania под управлением мужчины, 1967 года рождения.

В результате происшествия водитель иномарки и пассажир – девушка, 1995 года рождения, погибли на месте. Также два пассажира, мужчина и подросток, были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются детали произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Волосовском районе Ленобласти тягяч насмерть сбил пенсионера.