После ДТП на Невском один пешеход погиб, другой — в тяжелом состоянии

В среду, 15 декабря, около 22:30 на Невском проспекте произошло ДТП, ставшее смертельным для 23-летней девушки-пешехода. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, девушка и 26-летний молодой человек переходили Невский проспект по пешеходному переходу, когда их сбил белый «фольксваген поло», двигавшийся на красный свет на высокой скорости.

После наезда обоих пешеходов отбросило от автомобиля на значительное расстояние. Девушка скончалась на месте происшествия. Её спутник был госпитализирован в тяжелом состоянии. Как сообщают «Невские Новости», врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и перелом позвоночника.

Водитель попытался скрыться с места происшествия, но был быстро задержан полицией. За рулем авто оказался 43-летний таксист с признаками алкогольного опьянения. Однако, от медосвидетельствования он отказался.