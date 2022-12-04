В Петербурге погиб пешеход, сбитый два раза подряд

В Выборгском районе Петербурга мужчина погиб после того, как на него наехали подряд две машины. По факту ДТП проводится проверка.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в субботу, 3 декабря, в -5:40 на 4-ом Верхнем переулке 48-летний водитель, управляя микроавтобусом маки Mercedes, совершил наезд на переходившего вне зоны пешеходного перехода молодого мужчину, после чего скрылся.

Следом за ним на пешехода совершил наезд 40-летний водитель, ранее 10 раз привлекавшийся за нарушение ПДД, управляющий автомобилем Volkswagen Transporter и тоже скрылся с места ДТП.

В результате полученных травм пострадавший умер на месте. Оба водителя позже сами явились в полицию для дачи показаний по факту происшествия.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Гатчинском районе Ленинградской области водитель Mercedes-Benz на смерть сбил 20-летнего молодого человека.